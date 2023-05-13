Рим, 13 мая, 2023, 18:45 — ИА Регнум. На встрече премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Украины Владимира Зеленского были приняты «очень важные решения по защите украинского неба», сказал президент Украины на пресс-конференции в Риме.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военной сфере. Есть очень важные решения по защите нашего неба», — сказал президент Украины, воздержавшись от подробностей.

Обсуждалась также так называемая «формула мира», добавил он. Речь идёт о плане, согласно которому Киев выражает готовность к началу мирных переговоров после передачи ему регионов, покинувших состав Украины в 2022 году.

В ходе своего визита в Рим президент Украины также встретится с формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой и с папой римским Франциском. Франциск ранее отмечал, что происходящее на Украине — часть третьей мировой войны, и отрицательно отвечал на вопрос, считает ли он Россию единственной «виновной» стороной конфликта. Ватикан намерен предложить своё посредничество для организации мирных переговоров, отмечал папа.

Как сообщалось ранее, в начале встречи Мелони заявила, что правительство Италии продолжит поддерживать Украину, в том числе в военной сфере, столько, сколько это будет необходимо. Италия также продолжит вводить санкции против России, отметила она. Военный конфликт должен закончиться миром на тех условиях, которые удовлетворят Киев, сказала Мелони.

Ранее Мелони отмечала, что она знает о позиции по данному вопросу большинства граждан Италии, согласно которому Италия не должна оказывать Киеву военную помощь. Правительство будет ориентироваться не на социологию и рейтинги, а на свою «совесть», сказала она.

В марте 2022 года парламент Италии предоставил правительству страны право оказывать Украине военную помощь, не консультируясь с парламентом и не ставя его и известность об объёмах и типах отправляемых вооружений. Помимо собственных поставок, Италия оказывает логистическую поддержку для переброски на Украину оружия из других стран.

Партия Мелони выиграла парламентские выборы в Италии осенью 2022 года. Во время предвыборной кампании она не высказывалась о событиях на Украине. Большинство граждан Италии, по данным социологов, не поддерживают поставки оружия из Италии на Украину и считают, что конфликт должен завершиться мирными переговорами. После победы на выборах Мелони заявила, что военная помощь Украине со стороны Италии будет продолжена.