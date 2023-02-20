Варшава, , 21:08 — REGNUM Премьер-министры Польши и Италии Матеуш Моравецкий и Джорджия Мелони в ходе встречи в Варшаве 20 февраля обсудили военную помощь Киеву. Об этом Моравецкий сообщил на пресс-конференции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения на Украину», — сказал глава польского правительства.

По его мнению, поставки оружия Киеву будут способствовать стабилизации ситуации в регионах и «нормальном развитии» Украины. Моравецкий также заявил, что для преодоления энергетического и экономического кризиса, а также высоких темпов инфляции нужно «победить Россию». Он добавил, что в Польше и Италии имеют схожие позиции по данному вопросу.

Напомним, в Польше обвиняли Россию в рекордном росте цен на энергоносители в Европе задолго до начала спецоперации по денацификации Украины. Например, в декабре 2021 года представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский обвинял Россию в том, что она не поставляет газ сверх объёмов, предусмотренных контрактами.

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