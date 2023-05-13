Москва, 13 мая, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Познавательный и пеший туризм необходимо активно развивать в стране, для этого есть большие возможности, заявил 13 мая первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко после одного из мероприятий туристического слёта.

Виталий Тимкив/РИА Новости Пеший туризм в России

«Возможности познавательного туризма — они просто огромны в нашей стране», — заявил он, передаёт ТАСС.

Кириенко считает, что пятигорская «Маевка. Больше чем путешествие» станет важным шагом в этом направлении.

«На её площадке должны рассказать итоги трёх дней работы, что должен сделать бизнес, что должны сделать регионы, федеральная власть для развития внутреннего туризма», — сказал Кириенко.

Проект «Больше чем путешествие», по его словам, был создан по поручению президента России и называется так не случайно.

«Потому что это проект, в котором путешествие по стране совмещается с содержанием. Или с работой по восстановлению обелисков, мемориалов и захоронений героев ВОВ, или с защитой и охраной природы, или с познавательными лекциями общества «Знание», — добавил замруководителя администрации президента.

Он подчеркнул, что для школьников и студентов пеший туризм является одним из аспектов воспитания. «Чтобы по-настоящему любить ту землю, на которой ты живёшь, её надо знать», — подчеркнул Кириенко.

Ранее Кириенко озвучил сроки проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов: он пройдёт с 29 февраля по 7 марта 2024 года в «Сириусе» (Краснодарский край).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке «Туризм и индустрии гостеприимства» сообщил, что в 2022 году туристический поток по России вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Он добавил, что, согласно прогнозу, в 2023 году ожидается увеличение этого показателя, он должен составить более 65 млн человек и обогнать уровень допандемийного 2019 года.