Чернышенко: турпоток по России в 2022 году составил почти 63 млн человек

Москва, , 14:21 — REGNUM В 2022 году туристический поток по России вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом 16 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке «Туризм и индустрии гостеприимства».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«За 2022 год число граждан, которые воспользовались коллективными средствами размещения, выросло на 8% и составило порядка 63 млн человек», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что, согласно прогнозу, в 2023 году ожидается увеличение этого показателя, он должен составить более 65 млн человек и обогнать уровень допандемийного 2019 года.

По словам Чернышенко, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» правительство создает все условия для путешествий по стране. При этом внимание необходимо уделять не только традиционным туристическим центрам, но и помогать регионам, которые только начинают развивать эту отрасль.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Чернышенко заявил, что во время зимних каникул 2023 года туристический поток по России увеличился на 10–15% и составил более 12 млн человек.