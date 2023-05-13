Донецк, 13 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. ВСУ днём 13 мая четыре раза за полчаса (с 15:55 мск до 16:30 мск) обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Обстрелы велись из Галицыновки, Нетайлово и Максимильяновки. Под удары попали Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города.

В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, совершённых утром 13 мая, пострадали шесть мирных жителей, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Под удар попали Донецк, Ясиноватая и Горловка. Раненым оказывается помощь. В Донецке из-за удара ВСУ погибли женщина и её четырёхлетний сын.

В результате обстрелов утром 13 мая были повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах города, три объекта гражданской инфраструктуры, осколками были посечены кровли, несущие стены, выбито остекление, рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

За минувшие сутки, по данным центра контроля и координации, ВСУ обстреляли Донецк 21 раз. В направлении четырёх районов было выпущено 118 снарядов калибром 155 мм и пять ракет из реактивных систем залпового огня. Два человека погибли, четверо получили ранения, получили повреждения жилые дома и объекты инфраструктуры.