Мурманск, 13 мая, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Возгорание произошло 13 мая на судне «Спарта» в мурманском рыбном порту. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Сигнал о пожаре поступил около 13:50 по местному времени. К месту происшествия направились подразделения мурманского гарнизона. В тушении были задействованы 25 человек и восемь пожарных машин.

С судна эвакуирован экипаж в составе 17 человек. Погибших и пострадавших нет. Пожар на площади 10 кв. м удалось ликвидировать в 14:58 по местному времени.

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4 мая в рыбном порту Мурманска горело судно «Принцесса Арктики». На месте пожара работали 28 человек и девять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек экипажа, загорелось у берегов Южной Кореи 21 апреля. Власти Южной Кореи привлекли к поисково-спасательной операции и тушению пожара на борту российского судна корабли ВМС.