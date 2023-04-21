Российское судно с экипажем на борту загорелось у берегов Южной Кореи

Сеул, , 03:23 — REGNUM Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек экипажа, загорелось у берегов Южной Кореи. Об этом 21 апреля сообщает агентство Yonhap.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По данным представителей береговой охраны Республики Корея, судно загорелось у прибрежного города Ульсан на юго-востоке страны. Пожар на борту судна вспыхнул в 00:43 по местному времени 21 апреля (18:43 мск 20 апреля), в момент, когда 769-тонное судно со 100 тоннами морепродуктов на борту шло по направлению к России в водах возле города Ульсана.

На борту судна находилось 25 человек экипажа, все они — граждане России. Получив сигнал бедствия, береговая охрана Южной Кореи направила к месту происшествия спасательные суда. Был спасён 21 человек, четыре человека числятся пропавшими без вести. Два человека получили лёгкие травмы.

Власти Южной Кореи привлекли к поисково-спасательной операции и тушению пожара на борту российского судна корабли ВМС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне Lady Mary Joy погибли 12 человек.