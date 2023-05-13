Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Подростки в России всё чаще совершают тяжкие преступления, преступления экстремистского характера, а также всё чаще проявляют жестокость и желание унизить свою жертву, заявил 13 мая в своём выступлении на Международном Петербургском юридическом форуме глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Петр Ковалев/ТАСС

«Мы отмечаем тенденцию, когда тяжкие и особо тяжкие преступления совершаются практически детьми, лицами, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности», — сказал Бастрыкин.

Жестокость в совершении преступлений — также характерная тенденция нынешнего времени, отметил глава СК. Проявляется она в том в желании выкладывать сцены насилия и унижения в социальные сети, добавил Бастрыкин.

Глава Следственного комитета также рассказал, что «молодеет» преступность в том числе в среде мигрантов. Он призвал в полной мере обеспечить выполнение обязанностей этих жителей перед Россией — в том числе в сфере воинской обязанности.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать меры профилактики преступлений и других негативных явлений в молодёжной среде. В этом вопросе крайне важно проявить всесторонний и системный подход, результаты борьбы с преступностью должны улучшаться ежегодно, отметил глава государства.