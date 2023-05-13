Мэр Горловки Приходько: снаряды ВСУ упали около городской администрации

Горловка, ДНР, , 14:26 — REGNUM Украинские войска обстреляли центр Горловки, снаряды упали около городской администрации, сообщил 13 мая мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

«Центр Горловки вновь под огнём украинских террористов. Снаряды врага разрываются около городской администрации», — написал он.

Обстрел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее Приходько сообщал, что ВСУ обстреляли территорию Богоявленского кафедрального собора.

По его словам, повреждён купол собора, нанесены множественные повреждения сооружениям. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены один дом и трансформаторная подстанция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая ВСУ выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Приходько уточнил, что в результате инцидента пострадало большое количество мирных жителей и погиб один человек.