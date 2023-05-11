При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель
Горловка, ДНР, 11 мая 2023, 22:01 — REGNUM В результате обстрела Горловки (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб один человек, ещё семь пострадали. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Один из раненных обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм», — написал он.
Ранее Приходько сообщил, что число пострадавших в результате обстрела увеличилось до восьми человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Мэр города уточнил, что в результате инцидента пострадало большое количество мирных жителей.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ с начала суток выпустили почти 200 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории Донецкой Народной Республики. По его словам, в результате обстрела повреждения получили 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры.