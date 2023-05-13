Луганск, 13 мая, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Разведка группировки сил «Центр» вскрыла перемещение личного состава трёх бригад украинской армии на невском участке и в районе Серебрянского лесничества Луганской Народной Республики. Российские авиация и артиллерия нанесли массированные удары по противнику. Об этом 13 мая рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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По словам офицера, вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Противник понёс потери в личном составе и технике.

Кроме того, на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» ликвидировал самолёт Су-27, а также два реактивных снаряда HIMARS, а «Солнцепёк» нанёс поражение объектам ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные на соледарском направлении уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ.

Пехота ВСУ атаковала позиции российских войск при поддержке бронетехники. В наступлении принимали участие в том числе танки Leopard. Один из них подорвался на противотанковой мине.