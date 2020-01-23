13 Мая
 
6:39

ВС России уничтожили на херсонском направлении позиции артиллерии ВСУ

Подразделения артиллеристов ВС России на херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ, в том числе буксируемую гаубицу M777 производства США, два миномета, гаубицу Д-30 и живую силу противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев.

6:32

В Хмельницком удар российскими беспилотниками был нанесен по заводу Катион. По предварительным данным, уничтожен склад ВСУ. Сейчас жители пишут о продолжающейся детонации боеприпасов.

6:32

Украинские СМИ подтверждают прилеты во Львовской области. Рано утром 13 мая серия взрывов прогремела также в Хмельницкой области.

6:31

ГероиZ. Лейтенант Иван Чекунов.

6:31

Пленный рассказал о жёсткой мобилизации и упадке боевого духа у солдат ВСУ

Боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине. О ситуации в киевской армии рассказал военнопленный Александр Ляшенко.

6:30

Руководство Рима решило усилить меры безопасности в связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего над городом будет закрыто воздушное пространство. Об этом пишет газета La Repubblica.

По данным издания, контроль с воздуха будет осуществляться с помощью вертолетов государственной полиции. Кроме того, в связи с визитом Зеленского усилят контроль на железнодорожных вокзалах, в аэропортах. Проверки также будут проходить на набережных вдоль реки Тибр.

6:29

В запорожском Мелитополе прогремел взрыв

Вечером 12 мая на севере Мелитополя был слышен мощный взрыв. В нескольких районах в домах нет воды, света и, соответственно, интернета. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

6:28

В ДНР российские военные уничтожили танк Leopard

Российские военные на соледарском направлении уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ. Об этом 12 мая сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

6:27

Взрывы прозвучали во Львовской и Хмельницкой областях Украины

Военная администрация сообщила о серии взрывов 13 мая в западных областях Украины.

6:25

Жителей Харьковской области призвали временно выехать из-за обстрелов ВСУ

Жителям подконтрольных России сёл Харьковской области военно-гражданская администрация порекомендовала выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

6:24

Российские бойцы успешно атаковали сразу три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества <...> вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки «Центр» противник понес потери в личном составе и технике», — заявил он.

6:23

Боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с прошлым годом из-за большого числа убитых и раненых военных, подтверждением чему является жесткая мобилизация по всей Украине, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Ляшенко.

6:23

Зеленский назвал Британию не лучшим местом для конкурса «Евровидение»

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен тем, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседнее государство с восточноевропейской страной. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

6:21

Солдаты 3-го мехбатальона 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ записали публичное видеообращение:

«В лице нашего комбата и командования было осуществлено правонарушение — был убит наш побратим, жестоко и подло. По этому поводу мы собрали на пяти листах подписи наших побратимов. И просим обратить внимание на обращение в связи с превышением своих служебных обязанностей подполковник Сырский Владимир Александрович, который является командиром 3-й механизированной батальона 32-й отдельной механизированной бригады, не вызывает доверия у личного состава, угрожает физической расправой и применяет физическую силу к своим подчиненным".

Цитата rusvesna.su.

6:20

ВСУ обстреляли Луганск с применением крылатых ракет комплекса «Гром»

ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

6:19

Посол: Лондон передал ВСУ ракеты для нанесения ударов по городам России

Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы украинские военные могли наносить удары по российским городам, в том числе на территории Крыма. Об этом в своём выступлении перед членами «Русского клуба Оксфорда» сказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

6:18

Группировка «Центр» вскрыла перемещение личного состава трёх бригад ВСУ на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества, по которым нанесли удары российские авиация и артиллерия. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Речь идёт о 66-й механизированной бригаде, 58-й мотопехотной бригаде и 5-й бригаде Национальной гвардии Украины.

6:17

В Луганске прогремели два взрыва

В Луганске 12 мая прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий видны клубы дыма, передают СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев.

6:15

Главком ВСУ признал силу и непредсказуемость главы Генштаба России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что постоянно читает начальника Генштаба Вооруженных сил, заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова, и назвал его непредсказуемым, сильным врагом, которого необходимо уважать.

6:14

AT: отсутствие неожиданности лишает ВСУ шансов на успешное контрнаступление

Анонсируемое контрнаступление ВСУ обречено на провал из-за отсутствия эффекта неожиданности, который стал бы единственным возможным шансом на успех при нападении на более сильного противника, написало издание Asia Times.

6:13

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения.

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6:10

Главное о специальной военной операции за 12 мая.

  • На соледарском тактическом направлении противник провёл наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95-ти километров. Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

  • Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

  • В районе населенного пункта Спорное российским военнослужащим удалось штурмом захватить ротный опорный пункт, уничтожив несколько десятков военнослужащих ВСУ, пулеметные ДОТы и подходящие группы подкрепления. Интервью с бойцами, принимавшими участие в штурме, опубликовано на канале.

Минобороны РФ.

6:08

Минобороны показало боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации. Подразделения реактивной артиллерии ВДВ продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ. В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии.

После получения координат целей от операторов БпЛА, расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по выявленным позициям противника.

6:05

Командир подразделения Воздушно-десантных войск с позывным «Бизон» рассказывает о несении боевого дежурства по обороне левого берега Днепра на Херсонском направлении. Левобережье Днепра — это один из самых протяженных рубежей обороны на Херсонском направлении. Российские военнослужащие готовы отразить любое нападение украинских националистов, хорошо укрепив свои позиции.

Минобороны РФ.

6:03

Российские военнослужащие рассказали о штурме укрепрайона ВСУ в районе населенного пункта Спорное. Минобороны РФ.

6:01

Кадры штурма российскими военнослужащими укрепрайона ВСУ в районе населенного пункта Спорное показало Минобороны.

Штурмовым отрядам группировки «Юг» поддержку обеспечивали бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2. Управление и корректировка огня велась с помощью нескольких БпЛА в режиме реального времени. 

В результате боевой работы российским военнослужащим удалось захватить ротный опорный пункт, уничтожив несколько десятков военнослужащих ВСУ, пулеметные ДОТы и подходящие группы подкрепления.