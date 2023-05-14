Наступил 444-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. По уточнённой информации Представительства ЛНР в СЦКК, 12 мая 2023 г. во время ракетного обстрела Луганска, вооруженные формирования Украины (ВФУ) применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США). Два человека госпитализированы в результате удара ВСУ по Юбилейному в Луганске, сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

В Хмельницкой области после объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы. Информацию в своём Telegram-канале подтвердила военная администрация региона. Также, судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, 13 мая воздушную тревогу объявили в Киеве и области. Ранее удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены в Николаеве.

Ситуация под Артёмовском продолжает оставаться сложной, тем не менее, подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось занять ещё 40 тысяч квадратных метров городского пространства и продвинуться до двухсот метров в различных направлениях. Под контролем противника остается менее 2 квадратных километров, заявил руководитель Евгений Пригожин. Министерство обороны России в своём Telegram-канале показало кадры штурма российскими военнослужащими укрепрайона ВСУ в районе населённого пункта Спорное близ Артёмовска.

В Луганске, тем временем, в результате обстрела киевскими боевиками 12 мая получили ранения шестеро детей. Также подтвердилось ранение прибывшего в ЛНР депутата Государственной думы РФ, единоросса Виктора Водолацкого. Судя по комментариям к видеокадрам, депутата задело обломками здания, по которому ранее был нанесён удар.

В целом Минобороны РФ заверило, что ситуация со спецоперацией контролируемая, а контрнаступление ВСУ началось только на страницах военкоров в социальных сетях. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.