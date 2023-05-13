Вашингтон, 13 мая, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Представители США и Украины 12 мая в телефонном разговоре обсудили план подготовки к контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обговорили не только подготовку к наступлению киевской армии, но и необходимую иностранную военную помощь.

Исходя из релиза Госдепа, Блинкен заверил Кулебу, что суверенитет Украины «жизненно важен для мира и безопасности в Европе», а американский лидер Джо Байден будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Отмечается, что США не забывают, что обещали призвать Россию к ответу.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон ежедневно работает с более чем 50 странами по вопросу обеспечения ВСУ необходимым вооружением, заявил СМИ Блинкен. Он подчеркнул, что, если будет нехватка оружия у ВСУ для контрнаступления, США приложат все усилия для того, чтобы её восполнить.