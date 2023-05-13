Депутат Госдумы Водолацкий был ранен в Луганске, помогая пострадавшим от обстрела ВСУ

Луганск, , 03:08 — REGNUM Депутат Государственной думы России, член фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий рассказал, что одним из первых оказался возле зданий, по которым ВСУ нанесли ракетный удар в Луганске. Именно во время оказания помощи пострадавшим он и получил ранения. Аудио запись с комментарием депутата выложил в своём Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Виктор Водолацкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Водолацкий рассказал, что, оказавшись на месте ЧП, слышал крики людей о помощи и не мог оставаться в стороне, дожидаясь приезда службы МЧС. Он начал оказывать помощь пострадавшим вместе с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. Произошло обрушение кирпичной кладки, которая повредила Водолацкому лицо, руки и ноги.

«Это не смертельно — раны заживут, и мы снова будем помогать жителям ЛНР в их желании жить под мирным, свободным, чистым от ракет укронацистов небом», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения.

ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.

В центре Луганска обнаружили упавшую ракету. Предварительно установлено, что это летательный аппарат ADM-160B производства США.