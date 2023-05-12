Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины

Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, , 20:28 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Последствия обстрела ВСУ поселка Тёткино Курской области Telegram-канал Романа Старовойта

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Тёткино», — написал он.

По словам Старовойта, в результате обстрела повреждены фасады и заборы трёх домов, выбиты окна. Никто из местных жителей не пострадал, частично нарушено электроснабжение, уточнил он.

Губернатор также рассказал о ведущихся восстановительных работах и пообещал оказать помощь жителям посёлка в проведении ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске 12 мая прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий были видны клубы дыма. 12 мая в ЛНР отмечается День республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км, однако подтверждения этой информации пока нет.

Экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ ударили по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack в Луганске.