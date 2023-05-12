Вашингтон, 12 мая, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский своими словами о том, что украинская армия пока не готова к наступлению и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара. Об этом 12 мая пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский, вероятно, стремился управлять ожиданиями Запада на случай, если наступление окажется не таким успешным, как ожидалось», — приводит издание слова киевского аналитика Марии Золкиной.

По её словам, это было также частью политического заявления, чтобы заставить Запад ускорить поставки оружия.

Бывший офицер ВСУ Тарас Чмут заявил, что полученной техники и боеприпасов может быть недостаточно для крупной операции. По его словам, Зеленский хотел дать понять, что украинская система ПВО существенно ослаблена ударами российских планирующих авиабомб.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе. Он постарался заверить западных журналистов в том, что боевые бригады ВСУ готовы, но всё еще ждут «некоторых вещей», в частности, бронетехнику.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал ИА REGNUM, что когда Зеленский говорит о неготовности ВСУ к наступлению, это можно понимать как попытку и оправдаться перед западными партнёрами, и выпросить у них что-нибудь. По его словам, и украинский генштаб, и глава киевского режима понимают, что в сложившихся условиях они не могут реализовать никакие значимые цели этого так называемого контрнаступления.

Политолог Владимир Корнилов заявил ИА REGNUM, что Зеленский будет нужен Западу до тех пор, пока он хотя бы формально руководит вооружёнными силами, и, как только они будут разбиты, он станет бесполезен.