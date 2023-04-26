Бывший постпред США при ООН Хейли назвала Байдена слабейшим президентом в истории

Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден стал самым слабым главой государства в современной истории, заявила кандидат на пост американского лидера, экс-постпред при ООН Никки Хейли.

Никки Хейли © CNP/AdMedia/Global Look Press

«Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной», — сказала она в эфире Fox News.

Она напомнила, что при администрации Байдена случился вывод войск из Афганистана.

Кроме того, подчеркнула Хейли, США переживают «беспрецедентный пограничный кризис» и самую сильную инфляцию за последние 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 80-летний Байден официально объявил о намерении вступить в борьбу за пост президента в 2024 году.

В случае победы в конце второго срока ему будет 86 лет. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал политика «отчаянным дедом» и посоветовал американцам подготовить «бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами».