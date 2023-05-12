Москва, 12 мая, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафос позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщила 12 мая пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства. Выражен настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных областях», — сказано в сообщении на сайте.

(сс) Palácio do Planalto Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Также в релизе отмечается, что президенты двух стран обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка и саммиту БРИКС в Йоханнесбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля российский президент Владимир Путин пригласил представителей всех стран Африки и глав африканских региональных организаций на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге.

По его словам, для проведения саммита разрабатывается насыщенная содержательная повестка дня. Президент добавил, что встреча будет организована с учётом проводимого в привязке к ней экономического и гуманитарного форума.

Саммит БРИКС пройдёт в августе 2023 года в Йоханнесбурге. 8 апреля шерпа (доверенное лицо руководителя страны — члена в организации) ЮАР Анил Суклал заявлял, что Южно-Африканская Республика готовится к тому, что все лидеры стран — участниц БРИКС, включая президента России Владимира Путина, лично примут участие в августовском саммите организации.

24 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит БРИКС в этом году, пока не принято.