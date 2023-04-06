Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербурге

Москва, , 00:52 — REGNUM Россия приглашает представителей всех стран Африки и глав африканских региональных организаций на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будем рады видеть в Санкт-Петербурге лидеров всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций», — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия очень серьезно готовится к указанному мероприятию. Путин уточнил, что для проведения саммита разрабатывается насыщенная содержательная повестка дня. Президент добавил, что встреча будет организована с учетом проводимого в привязке к ней экономического и гуманитарного форума.

Это уже второе по счету собрание в таком формате. Первый саммит Россия — Африка проводился в Сочи в октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете «Аргументы и факты» о том, что США и их союзники пытаются сорвать новый саммит Россия — Африка. Он добавил, в частности, что речь идет о попытках Запада отговорить африканские страны от участия в этой встрече.