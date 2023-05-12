Итальянский певец Пупо заявил, что не поехал на фестиваль «Дорога на Ялту — 2023» из-за угроз

Рим, , 17:45 — REGNUM Итальянский певец Пупо (настоящее имя Энцо Гинацци) не смог приехать на Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту — 2023» из-за угроз. Об этом сообщает портал Dagospia.

Пупо (Энцо Гинацци) © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Я не поехал в Москву, чтобы защитить свою семью, друзей и сотрудников», — сказал музыкант, уточнив, что получил реальные угрозы от людей, которые проникли в его частную жизнь.

По словам исполнителя, организаторы фестиваля также посоветовали ему отказаться от поездки.

Уточняется, что итальянец должен был принимать участие на фестивале, который прошёл в Государственном Кремлёвском дворце 2 мая, как член жюри. Но уже тогда, как писали местные медиа, его стали критиковать коллеги.

Энцо Гинацци выступает на итальянской сцене более 40 лет. В середине 1980-х годов он посетил СССР. После он не раз давал концерты в России. В марте 2021 года артист исполнил на русском языке песню «Есть только миг», тем самым поддержав российскую культуру.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий рэпер и военкор Аким Апачев предложил создать реестр артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию на территорию Украины, и блокировать их продукты на стриминговых площадках России. По его словам, некоторые российские артисты «спонсируют врага», а каждое прослушивание их композиций на площадках приводит к тому, что музыкант получает отчисления.