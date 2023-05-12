Киев, 12 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с предприятием «Запорожсталь» бизнесмена Рината Ахметова ввёл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил 12 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Лидер киевского режима заявил, что подписал указы о введении нескольких санкционных пакетов. Первый касается «Запорожстали», а именно — 41 субъекта, с помощью которых Россия якобы контролировала предприятие.

Он также объявил о запуске процедуры конфискации «российской доли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер киевского режима анонсировал новый пакет санкций в отношении физических и юридических лиц, работающих на российский военно-промышленный комплекс, и «мощные шаги», направленные против Москвы.

1 апреля Зеленский ввёл санкции в отношении 33 граждан России и 255 компаний, включая руководителей 13 регионов, главу МЧС Александра Куренкова, начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск Михаила Матвеевского и командующего РВСН Сергея Каракаева.

15 апреля под очередные санкции Киева попали 82 деятеля спорта, среди которых оказалась дочь министра обороны России Ксения Шойгу. В чёрный список на 50 лет также попали продюсер и хореограф в фигурном катании Илья Авербух, футболист Игорь Акинфеев, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.