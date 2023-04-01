Киев, , 20:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввёл санкции в отношении дочери главы Чечни Рамзана Кадырова — Табарик Кадыровой. Под ограничения также попали ещё 32 гражданина России и 255 компаний, сообщается на сайте украинского лидера.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Санкции распространены на мать Алины Кабаевой, дочерей заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, мужа вице-премьера Татьяны Голиковой (бывшего первого зампреда правительства Виктора Христенко).

В новом санкционном списке также главы 13 регионов России, министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск России Михаил Матвеевский и командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев. Санкции коснулись членов ЦИК и российских военных.

Зеленский также предусмотрел ограничения для электромеханических, машиностроительных и радиозаводов в разных регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, срок введения санкций — десять лет. В течение этого времени будут заблокированы активы попавших под ограничения компаний и лиц. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют лицензии и так далее. Всего на попавших в санкционный список распространяется одиннадцать ограничений. В новый список от 1 апреля также попали Анна Суровикиной, жена генерала Сергея Суровикина, детский хирург Леонид Рошаль, сенаторы Дарья Лантратова (ЛНР), Константин Басюк (Херсонская область), Дмитрий Ворона (Запорожская область), глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов, глава компании — оператора «Северного потока» Маттиас Варниг.