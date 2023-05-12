Москва, 12 мая, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован 12 мая на официальном портале правовой информации.

Нина Зотина/РИА Новости Элеонора Митрофанова

Согласно опубликованным данным, российский дипломат была награждена государственной наградой за «вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Митрофанову Элеонору Валентиновну — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Болгария», — говорится в документе.

Также к награждению орденом был представлен директор генерального секретариата (департамента) МИД России Сергей Бутин.

Элеонора Митрофанова состоит на дипломатической службе с 2001 года. С января 2021 года она занимает пост посла России в Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент России наградил орденом Мужества военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), а 2 мая ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен директор Мариинского театра Валерий Гергиев.