В Подмосковье блогеры избили до смерти 79-летнюю пенсионерку-инвалида и сняли всё на видео

Красногорск, , 14:41 — REGNUM В Московской области блогеры жестоко избили пожилую женщину-инвалида. Свои действия молодые люди снимали на видео. Об этом сообщает РЕН ТВ.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, расправу над 79-летней пенсионеркой организовал 19-летний сосед в наказание за то, что та якобы что-то у него украла.

Со слов соседей, подростки и ранее издевались над женщиной, которая выпивала и вела асоциальный образ жизни. В результате нападения пенсионерка получила серьёзные травмы, позднее она скончалась в медицинском учреждении. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Школьникам теперь может грозить уголовное наказание. Представители органов правопорядка проводят расследование по факту случившегося.

В апреле в Ивановской области полиция проверяла трэш-стримера после видео с избиением маленькой дочери. Блогера на тот момент задержали.

В феврале в Волгограде арестовали на десять суток стримера, избившего мать и бабушку во время прямого эфира в Сети. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где на него составили административный материал по статье «Побои». Стример проводил 30 января эфир в TikTok. Пользователи стали свидетелями, как молодой человек из-за замечания о громкой музыке сначала накинулся на мать, а затем на заступавшуюся за неё бабушку. Перебранка сопровождалась ненормативной лексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле группа подростков избила сотрудников кинотеатра в городе Бердске Новосибирской области. Инцидент произошел в кинотеатре «Орион» вечером 8 апреля, когда начался последний сеанс и сотрудники, закрыв входную дверь в зал, начали считать кассу.