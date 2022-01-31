Волгоград, 31 января 2022, 17:15 — REGNUM Блогер из Волгограда избил мать и бабушку во время своего прямого эфира в Сети. Родственники сделали ему замечание из-за громкой музыки.
Стример проводил 30 января эфир в TikTok. Пользователи стали свидетелями, как молодой человек из-за замечания сначала накинулся на мать, а затем на заступавшуюся за неё бабушку. Перебранка сопровождалась ненормативной лексикой.
Блогер не в первый раз становится автором провокационных роликов в соцсетях — в октябре 2020 года он в прямом эфире яростно избивал шкаф за «дизлайки», а в марте 2021 года пользователи услышали крики его бабушки и звуки ударов, однако в кадр вероятное рукоприкладство блогера не попало.