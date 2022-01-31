Волгоград, , 17:15 — REGNUM Блогер из Волгограда избил мать и бабушку во время своего прямого эфира в Сети. Родственники сделали ему замечание из-за громкой музыки.

TikTok

Стример проводил 30 января эфир в TikTok. Пользователи стали свидетелями, как молодой человек из-за замечания сначала накинулся на мать, а затем на заступавшуюся за неё бабушку. Перебранка сопровождалась ненормативной лексикой.

Антона Корнаухова «НовостиВолгограда.ру». «Полиция проводит проверку по факту размещённых в СМИ публикаций. Однако заявлений от участников домашнего конфликта в полицию не поступало», — цитируют заместителя руководителя отдела информации областного ГУ МВД

Блогер не в первый раз становится автором провокационных роликов в соцсетях — в октябре 2020 года он в прямом эфире яростно избивал шкаф за «дизлайки», а в марте 2021 года пользователи услышали крики его бабушки и звуки ударов, однако в кадр вероятное рукоприкладство блогера не попало.