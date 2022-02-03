Волгоград, 3 февраля 2022, 17:16 — REGNUM Стримера из Волгограда, избившего мать и бабушку во время прямого эфира в Сети, арестовали на 10 суток.
В полиции провели проверку скандального видеоролика. Женщин опросили, от матери блогера приняли заявление и 3 февраля участковый уполномоченный задержал молодого человека по месту жительства.
Напомним, мужчина набросился на родственников из-за замечания о громкой музыке.
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