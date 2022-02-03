Волгоград, , 17:16 — REGNUM Стримера из Волгограда, избившего мать и бабушку во время прямого эфира в Сети, арестовали на 10 суток.

Арест Fonday.ru

В полиции провели проверку скандального видеоролика. Женщин опросили, от матери блогера приняли заявление и 3 февраля участковый уполномоченный задержал молодого человека по месту жительства.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный материал по статье «Побои». Судом Красноармейского района Волгограда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста», — приводит комментарий пресс-службы регионального УМВД издание «В1.ру».

Напомним, мужчина набросился на родственников из-за замечания о громкой музыке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде блогер избил мать и бабушку во время прямого эфира