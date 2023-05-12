Москва, 12 мая, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока не значится встреча со спецпредставителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем. Об этом он сообщил, комментируя сведения о поездке китайского дипломата в Россию, Германию, Францию, Польшу и на Украину.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Пока нет такой встречи в графике. По линии дипведомств будет прорабатываться», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Как передавало ИА REGNUM, спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

В феврале Китай предложил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В Пекине призвали к прекращению боевых действий, отказу от менталитета холодной войны и началу переговоров. Китайские власти также выступили против поставок оружия на Украину.

Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что в Москве внимательно ознакомились с предложениями КНР и сочли их подходящими для возможной основы урегулирования.