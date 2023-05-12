Пекин, 12 мая, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса, заявил 12 мая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Валерий Шарифулин/ТАСС Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй

«15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон», — сказал он, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Китай предложил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В Пекине призвали к прекращению боевых действий, отказу от менталитета холодной войны и началу переговоров. Китайские власти также выступили против поставок оружия на Украину.

Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что в Москве внимательно ознакомились с предложениями КНР и сочли их подходящими для возможной основы урегулирования.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 мая сообщал, что в Европейском союзе не воспринимают всерьёз инициативу Китая. Однако Financial Times 12 мая написала, что Боррель в письме главам МИД стран — членов ЕС отметил, что Евросоюз готов к серьёзному взаимодействию с Китаем для поиска решения украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ещё 24 февраля назвал китайский план урегулирования украинского кризиса всего лишь «мыслями».