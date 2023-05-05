Флоренция, Италия, , 11:06 — REGNUM В Европейском союзе не воспринимают всерьёз инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 5 мая на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Не наигрались Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Китайский план ― это просто набор благих пожеланий», ― пояснил верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Боррель добавил, что он «не называет это мирным планом, это документ о позиции».

Он подчеркнул, что Евросоюз считает единственным мирным планом по Украине план украинского президента.

«Есть только один мирный план по Украине ― план Зеленского. Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины», ― добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, включающего 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования.

Президент Украины на саммите G20 выдвинул свой мирный план из десяти пунктов. В свою очередь, в Москве уточнили, что любой мирный план Киева будет отвергнут, если в нём не будет учитываться воссоединение с Россией четырёх новых территорий, а также Крыма.

26 апреля председатель КНР и президент Украины провели первый с февраля 2022 года телефонный разговор. Си Цзиньпин заявил о готовности предпринимать усилия для достижения мира на Украине, а также анонсировал направление на Украину и в другие страны специального представителя для налаживания мирного диалога.

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