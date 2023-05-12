Москва, , 10:32 — REGNUM Министерство обороны России опровергло распространенные в Telegram-каналах сообщения о «прорыве» ВСУ обороны на участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом российское оборонное ведомство ведомство заявило в своем Telegram-канале.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», — сообщили в Минобороны РФ.

Так, добавили в в ведомстве, на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем, заключили в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать силы Российской Федерации в ходе спецоперации на территории Украины, поскольку ВС России смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Киев пытаются усадить за стол переговоров «на условиях России», уже запущена большая кампания. По его словам, если Киев и «будет о чём-то говорить, то это будет только на условиях Украины».