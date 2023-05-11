Глава СНБО Украины Данилов заявил, что Киев пытаются усадить за стол переговоров на условиях России

Киев, , 09:29 — REGNUM Киев пытаются усадить за стол переговоров «на условиях России», уже запущена большая кампания, считает секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, если Киев «будет о чём-то и говорить, то это будет только на условиях Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать силы Российской Федерации в ходе спецоперации на территории Украины, поскольку ВС РФ смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Между тем 7 мая американская газета The Washington Post написала, что Киев стремится снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, так как боится не оправдать возложенные на него надежды.