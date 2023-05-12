Мелитополь, , 08:21 — REGNUM В городе Мелитополе Запорожской области утром 12 мая произошёл взрыв. Об этом сообщило ТАСС.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что рано утром в Мелитополе на улице Шмидта, 24 прогремел взрыв. По предварительным данным, в мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство.

По информации агентства, пострадавших нет. Взрывом повреждены стоявшие рядом автомашины. Взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме.

Как передавало ИА REGNUM, в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Судья не пострадал, однако ранения получили два охранника. Им оказывается необходимая помощь. Сейчас следствие устанавливает личности подозреваемых.

Ранее ВСУ обстреляли находящийся на линии соприкосновения населённый пункт Васильевка в Запорожской области. Есть пострадавшие.

В результате обстрела Токмака Запорожской области из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS погибли два человека.