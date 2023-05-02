Токмак, Запорожская область, , 08:31 — REGNUM В результате обстрела Токмака Запорожской области из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS погибли два человека. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Рогова, при трёх ракетных обстрелах, произошедших вечером 1 мая, повреждения получили четыре дома, погибли два мирных жителя, один получил ранения. Российским системам противовоздушной обороны удалось сбить четыре из восьми выпущенных ракет ВСУ.

«Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS ракетами, начинёнными поражающими элементами — вольфрамовыми шариками», — добавил Владимир Рогов.

В ночь на 30 апреля Вооружённые силы Украины дважды обстреляли населённый пункт Токмак. По данным экстренных служб, целью первого обстрела стало железнодорожное депо, в результате второго удара на станции технического обслуживания «Надежда» произошло возгорание.