В Госдуму внесли законопроект о зачислении участников СВО в российские вузы без экзаменов

Москва, , 08:09 — REGNUM Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект о праве зачисления в учебные заведения участников спецоперации без вступительных экзаменов.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что льготное право может быть распространено на высшие учебные учреждения и профессиональные.

Зачислять потенциальных студентов предлагается при условии успешного прохождения собеседования.

Как сообщало ИА REGNUM, ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Это также касается бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая участников ЧВК. Эти категории получат различные льготы.