Мелитополь, , 20:10 — REGNUM Госдумой РФ было принято несколько законов, разработанных рабочей группой по СВО, которые расширяют права участников спецоперации и членов их семей на получение льгот.

Созаемщики бойца СВО получат право на кредитные каникулы ER.ru

Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, согласно этим законам, ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Это также касается бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая участников ЧВК. Эти категории получат различные льготы, такие как ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и другие

Также был принят закон, дающий право на полное списание кредитов участника спецоперации, погибшего или получившего тяжелую инвалидность, с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей. Кроме того, созаемщики бойца СВО получат право на кредитные каникулы.

Президентом РФ был подписан пакет законов, разработанных рабочей группой, об упрощении процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм касается не только бойцов, но и других лиц, находившихся в зоне СВО и на приграничных территориях, таких как сотрудники правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие служебные задачи, и мирные жители. Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, в первом чтении был принят законопроект, предложенный рабочей группой по вопросам СВО, о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщается на сайте партии ER. RU.