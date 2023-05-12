Москва, 12 мая, 2023, 05:53 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении российские военнослужащие отразили ракетный удар ВСУ и расчётами зенитных систем С-300 сбили четыре ракеты HIMARS. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Также была пресечена деятельность двух разведывательных групп ВСУ и уничтожен пикап.

В районе Пречистовки самоходные артиллерийские установки «Акация» нанесли удар по вражескому минометному расчету. А с помощью самоходного миномёта «Тюльпан» удалось уничтожить пункт временной дислокации украинских военных в районе Великой Новоселки.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ опровергло информацию, которая распространялась некоторыми Telegram-каналами, о прорывах ВСУ обороны на участках линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации и заявило, что ситуация на фронте находится под контролем России.

На западе Артёмовска российские штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии продолжают продвижение.