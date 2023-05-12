Лондон, 12 мая, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Власти Великобритании поставили ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения 250 км. Британцы негативно отреагировали на эту новость в Daily Mail, оставив комментарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Британия напрашивается на неприятности», — написал один из читателей.

«Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу», — поддержал другой.

«Путин разберёт нас на части. Скоро нам будет не до смеха», — предупредил пользователь.

«Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове», — возмутился британец.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания планировала закупить для Украины новое вооружение, включая и дальнобойные ракеты, в рамках Международного фонда поддержки Украины (IFU).

Ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воздуха и воды, с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг уже начали поставлять Киеву.

Расписывая достоинства оружия, которое теоретически может добивать до южного берега Крыма и до Белгорода, западные журналисты упускают несколько важных деталей — а они сводят на нет вероятные преимущества ракет.