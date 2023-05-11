Что не так с предназначенными для Украины ракетами Storm Shadow
Сергей Адамов, 11 мая 2023, 19:18 — REGNUM Власти Великобритании передали Украине первую партию дальнобойных боеприпасов, о поставках которых ранее неоднократно просил Киев. ВСУ получили ракеты Storm Shadow, предназначенные для пусков с воздушного носителя, передал телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Позднее факт поставки ракет подтвердил и глава британского военного ведомства Бен Уоллес, о чем сообщило Би-Би-Си.
Поставка ракет приурочена к широко анонсированному наступлению украинской армии, отметил источник CNN. Он указал: «Великобритания ранее заявляла, что поставит Украине оружие большой дальности, теперь в состав поставок будет включено некоторое количество ракет Storm Shadow».
Ранее Киев неоднократно обращался к партнёрам по НАТО с требованием о поставке дальнобойных боеприпасов, способных поражать тылы российских войск. Но Белый дом также неоднократно заявлял, что не планирует передавать Украине подобные вооружения, поскольку это могло бы привести к эскалации конфликта. По этой причине ВСУ, в частности, не получили тактические ракеты ATACMS, пуск которых осуществляется при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.
Теперь Киев, казалось бы, может быть доволен. Пусть ВСУ не получили долгожданный ATACMS, но в конечном итоге союзники всё-таки решились на передачу дальнобойных боеприпасов. Вот и CNN сообщает, что ракеты Storm Shadow способны поражать цели на значительном удалении от линии фронта, например в Крыму.
Но расписывая достоинства британских ракет, журналисты упускают несколько важных деталей.
По данным CNN, поставленные Киеву ракеты обладают дальностью поражения до 250 км. Однако ракеты Storm Shadow, которые используются ВВС Великобритании и Франции, обладают дальностью поражения до 560 км.
Причина такой несостыковки, вероятнее всего, в том, что на Украину были поставлены ракеты, выполненные в экспортной модификации, предположил в комментарии ИА REGNUM военный эксперт Максим Тумбарцев.
«Существует экспортная модификация ракет Black Shaheen, созданная для поставок в Объединённые Арабские Эмираты. Согласно соглашению о режиме контроля за ракетными вооружениями (MTCR), который регулирует распространение ракетных технологий, дальность поражения экспортного варианта Storm Shadow и некоторые другие характеристики были намеренно снижены. Так что речь идёт об экспортном варианте», — пояснил эксперт.
Эксперт отметил, что
В то же время в зоне поражения оказываются значительные территории на расстоянии 250 км от границы с Украиной, включая такие города как Белгород, Брянск, Курск и Воронеж.
По информации CNN, власти Великобритании настаивают на том, чтобы поставляемые бомбы не применялись по территории России по состоянию на 22 февраля 2022 года.
Кроме того, ракеты Storm Shadow неоднократно применялись в ходе ряда военных конфликтов последних лет. Поскольку ракеты были разработаны при совместном сотрудничестве Великобритании и Франции (во французском варианте он имеет наименование Scalpel), главным их эксплуатантом остаются ВВС этих двух стран. Ракеты Storm Shadow применялись для нанесения ударов по территории Ирака и Сирии. Экспортная версия использовалась военно-воздушными силами ОАЭ в рамках военной операции Арабской коалиции в Йемене.
Проблемы с носителями
По оценке экспертов, ракеты отличаются высокой эффективностью, точностью и защищённостью от действия систем ПВО. Последнее достигается за счёт использования технологий уменьшения заметности, а также благодаря возможности маневрировать, огибая неровности рельефа на минимальной высоте над поверхностью земли. Но для того, чтобы ракеты использовались максимально эффективно, их пуск должен осуществляться с воздушного носителя. А вот с этим у ВСУ могут возникнуть проблемы.
«Похожая история уже была, когда на Украину поставили британские ракеты Bromstone, — напомнил Тумбарцев, — Адаптировать их к самолётам украинских ВВС не получилось, поэтому пришлось собирать наземные кустарные установки. В случае с Storm Shadow перед ВСУ стоит та же проблема».
Эксперт не исключает, что в ВСУ попытаются использовать наработки по созданию из Storm Shadow ракет морского базирования — и соорудить пусковые контейнеры и перемещать их на автомобильном шасси. «Может, попытаются привесить их к бомбардировщикам Су-24. Эффективность таких поделок, мягко говоря, под вопросом. Если дальность останется той же плюс-минус, то на точности это непременно скажется. Собственно, так же было и с Bromstone», — заметил Тумбарцев.
Поставка ракет Storm Shadow, возможно, стала своего рода прологом к передаче Украине военных самолётов. Не так давно правительство Нидерландов заявило о том, что в НАТО идёт работа над передачей Киеву истребителей — как сообщало Reuters, речь идет о F-16 американского производства.
Но даже в случае, если поставки истребителей состоятся, проблем ВСУ это не решит.
Требуются «Миражи»
«Американские истребители F-16 не адаптированы к применению этих ракет, потому что их производят в Европе. То есть для них подойдут французские истребители, англо-германский Panavia Tornado или ЕС-овский Eurofighter, — пояснил Тумбарцев. — Так что если и планируются поставки самолётов для ВСУ, то, с учётом того, какие ракеты они уже получают, скорее всего, они могут получить французские истребители Mirage 2000».
Ранее в прессе, напомним, появилась информация о том, что Франция намерена выкупить именно упомянутые истребители Mirage 2000 у ОАЭ, Индонезии и Греции, поскольку ВВС этих стран планируют списать их в обозримом будущем.
Парижская Figaro сообщала, что на территории Франции проходят подготовку украинские курсанты, которые осваивают «Миражи». В министерстве обороны Франции опровергли информацию о готовящихся поставках истребителей на Украину. Однако не исключено, что поставка может быть осуществлена через третьи страны.
В пользу этой версии говорит и тот факт, что на Украину направляются именно экспортные варианты ракет Storm Shadow, которые используются ВВС ОАЭ.
В любом случае до поставки истребителей ВСУ могут столкнуться с серьёзными трудностями при эксплуатации новых ракет, которые нельзя считать заменой комплексам ATACMS. Но не исключено, что действия Великобритании направлены на то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к поставкам ракет.
Как отмечает CNN, именно Великобритания стала первой страной, которая решила передать ВСУ современные танки Challenger. Позднее к поставкам танков присоединились страны ЕС и США. Уже сейчас поставки ракет для Великобритании используются как элемент давления на Вашингтон.
«Сам по себе факт поставок ракет Storm Shadow ничего не меняет, потому что с ними есть масса проблем. Однако именно эти поставки усиливают лоббистское давление на Белый дом и на те же европейские страны, вынуждая их расширять номенклатуру поставок вооружений для ВСУ», — резюмирует Тумбарцев.