Лондон, 12 мая, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Стратегия Запада потерпела фиаско из-за нежелания других стран мира проводить экономическую войну против России. О провале санкционных планов написал журнал The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всём мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов», — считают авторы.

По заключению издания, Запад надеялся санкциями привести Россию к капитуляции перед ним, но «карты смешали» те, кто не поддержал рестрикции, и завышенные ожидания по спаду российской экономики провалились.

Отмечается, что экономика РФ оказалась стойкой, быстро переориентировалась с Запада на Восток и Юг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне не исключают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.

Американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис считает, что многочисленные санкции, которые должны были сдерживать Россию, привели к уничтожению экономики Украины и резкому отказу от доллара в мире.