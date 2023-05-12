Вашингтон, 12 мая, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Вашингтон ежедневно работает с более чем 50 странами по вопросу обеспечения ВСУ необходимым вооружением. Заявил в интервью телеканалу PBS госсекретарь Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Он подчеркнул, что, если будет нехватка оружия у Украины для контрнаступления, США приложат все усилия для того, чтобы её восполнить.

«Если возникнут проблемы, если будет нехватка и нам об этом скажут», — отметил Блинкен.

Госсекретарь США считает, что поставка Великобританией Киеву ракет Storm Shadow большой дальности отвечает нуждам ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка ВСУ авиационных ракет большой дальности является принципиальным вопросом. Он надеется, что Вашингтон, как и Лондон ранее, выделит киевской армии это оружие.

Также Подоляк сказал, что ВСУ требуются беспилотники в большом количестве для нанесения ударов по новым территориям России — Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям.