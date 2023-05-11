Киев ждёт, что США вслед за Великобританией передадут ВСУ авиаракеты большой дальности

Киев, , 22:30 — REGNUM Поставка ВСУ авиационных ракет большой дальности является принципиальным вопросом, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он надеется, что Вашингтон, как и Лондон ранее, выделит киевской армии это оружие.

В зоне проведения СВО Министерство обороны Российской Федерации

Отмечается, что Британию заверили, что эти ракеты будут использоваться только по целям на украинских территориях.

«На этом этапе войны — дальнобойная ракета это ключевой инструмент, который существенно снизит боеспособность российской армии», — сказал Подоляк.

По его мнению, поставки ракет большой дальности для ВСУ является принципиальным вопросом, поскольку позволят «зайти намного глубже, где находятся основные логистические центры России — накопительные и стратегические склады со снарядами, топливные базы и прочее».

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаёт Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

Отмечается, что эти ракеты — совместная разработка Британии и Франции. Они запускаются с воздуха, дальность стрельбы составляет более 250 км.