Москва, 12 мая, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опровергло информацию, которая распространялась некоторыми Telegram-каналами, о прорывах ВСУ обороны на участках линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации и заявило, что ситуация на фронте находится под контролем России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

В ведомстве уточнили, что на купянском направлении активности киевской армии нет, а за прошедшие сутки российским бойцам удалось выявить и пресечь деятельность трёх групп диверсантов ВСУ.

На краснолиманском направлении в районе Кременной и Червоной Дибровы были отражены две атаки украинских тактических групп.

Аналогичная картина складывается и на других направлениях фронта. Под Донецком ВСУ три раза за сутки пытались провести разведку боем, а также восемь раз атаковали российские укрепления. Их действия были блокированы.

В Минобороны уточнили, что на западе Артёмовска российские штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии продолжают продвижение.

Российские бойцы успешно работают по блокированию Авдеевки и освобождению Марьинки. Также отражается атака ВСУ в районе Малоильиновки, где противник несёт существенные потери.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что киевская армия не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного» на данный момент. Он уточнил, что боевики активизировались на артёмовском направлении, но получают «достойный отпор».

Информация о полномасштабном контрнаступлении ВСУ на запорожском направлении не подтверждается, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет нужен Западу до тех пор, пока он хотя бы формально руководит вооружёнными силами, и, как только они будут разбиты, он станет никому не нужен