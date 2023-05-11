Вашингтон, 11 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин оказался сильнее Североатлантического альянса в условиях ежедневного нарушения Вашингтоном международного права. Об этом кандидат от Демократической партии США на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, Путин «успешно побеждает агрессивную, массово убивающую, совершающую военные преступления империю зла, которая именует себя НАТО».

Янг добавил, что российский лидер следует международному праву, тогда как США нарушают его каждый день. Он призвал навсегда вывести из Европы и Азии американский и натовский военные контингенты.

Ранее Янг назвал «убийцей и военным преступником» президента США Джо Байдена, который ответственен за войны на Украине, в Йемене, Сирии и Ираке. По мнению демократа, Байден втянул Россию в «прокси-войну».

Джеффри Янг, как сообщало ИА REGNUM, также обвинил США в стремлении удержать любой ценой мировое господство. Примерно с 1943 года Вашингтон, по его словам, сосредоточил все усилия на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать его доминированию.