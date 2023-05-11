Донецк, 11 мая, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала суток выпустили почти 200 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«194 боеприпаса из РСЗО выпустила сегодня к этому часу по территории республики украинская артиллерия», — сказал он.

По его словам, в результате обстрела повреждения получили 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ ночью и утром 11 мая массированными ударами обстреливали Донецк и Горловку из тяжёлой артиллерии. Выпущено более 40 снарядов разного калибра, в том числе и натовского образца.

Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города пострадали семь человек, включая детей.