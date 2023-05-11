Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 11 мая, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 29 февраля по 7 марта 2024 года в «Сириусе» (Сочи), сообщил 11 мая первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Федеральная территория «Сириус» в Сочи

«Фестиваль у нас начинается в 2024 году с 29 февраля и продолжается до 7 марта, мы стартуем практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года, это будет прямо десятилетие Олимпиады», — заявил Кириенко, передаёт ТАСС.

Заместитель главы администрации президента также предложил снизить планку возраста участников фестиваля, чтобы в их состав смогли войти представители Российского движения детей и молодёжи.

В январе 2023 года, комментируя соответствующее предложение, президент России Владимир Путин заявил, что считает хорошей идею повторного проведения фестиваля (первый состоялся в 2017 году, также в Сочи, участие в нём приняли около 20 тысяч человек). Проведение нового фестиваля будет зависеть в том числе от позиции международных организаций, но саму идею нужно поддержать, поскольку такие события призваны объединять людей, сказал президент.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ о проведении фестиваля. Он поручил правительству в течение трех месяцев разработать меры для подготовки и проведения мероприятия, определить источники финансирования и оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.