Путин поручил провести в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи
Москва, 5 апреля 2023, 20:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале–марте Всемирного фестиваля молодежи.
Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев разработать меры для подготовки и проведения мероприятия, определить источники финансирования и оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.
Председателем оргкомитета Путин назначил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также он возглавил президиум оргкомитета.