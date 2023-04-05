Путин поручил провести в феврале–марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи

Москва, , 20:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале–марте Всемирного фестиваля молодежи.

Молодежь © Станислав Красильников/ТАСС

Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев разработать меры для подготовки и проведения мероприятия, определить источники финансирования и оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.

Председателем оргкомитета Путин назначил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также он возглавил президиум оргкомитета.