Глава Центробанка Набиуллина рассказала о продолжении работы по возврату замороженных резервов РФ

Москва, , 12:12 — REGNUM Банк России продолжает вести работу по возвращению «замороженных» российских резервов в евро и долларах. Об этом 18 апреля рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что ранее президент России Владимир Путин своим указом ввёл ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран.

«Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу», — пояснила глава ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы министерств иностранных дел стран «Группы семи» (G7) в совместном заявлении отметили, что государства G7 продолжат заморозку российских активов, которые находятся в зоне их юрисдикции, до момента прекращения военных действий и урегулирования конфликта на территории Украины. Они добавили, что любое разрешение конфликта, по их утверждению, якобы должно гарантировать выплату российской стороной необходимых компенсаций «за причинённый ею ущерб».