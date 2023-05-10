В Швейцарии считают возможным использовать деньги ЦБ России для восстановления Украины

Берн, , 15:51 — REGNUM Швейцария считает юридически возможным использовать средства ЦБ России, находящиеся в стране, для восстановления Украины. Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

«Дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Майенфиш уточнил, что речь идёт о сумме 7,4 млрд франков ($8,3 млрд).

Вместе с тем позиция Швейцарии по замороженной недвижимости и активам России на сумму $8,1 млрд не изменилась.

«Нет никаких юридических оснований, позволяющих нам работать по этому вопросу», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России продолжает вести работу по возвращению «замороженных» российских резервов в евро и долларах. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что ранее президент Владимир Путин своим указом ввёл ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран.

Ранее страны G7 заявили, что Швейцария недостаточно противодействует обходу санкций российским бизнесом. Берн обвинения отвергает и намерен пригласить представителей «Большой семерки» на разъяснительную беседу.