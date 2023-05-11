Москва, 11 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Запланированный на 14 мая показ шоу актёра и комика Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри» в московском кинотеатре «Октябрь» отменили. Об этом создатели шоу сообщили в Telegram-канале проекта.

Артем Геодакян/ТАСС Александр Гудков

«Друзья, кинопоказ отменяется! Всем вернутся деньги», — сообщили представители шоу, не назвав при этом причину отмены. Позднее они пошутили, что причиной могли стать ковидные ограничения.

Александр Гудков долгое время выпускал проект «Чикен Карри» на YouTube. Премьеру одного из выпусков продюсеры решили показать в столичном кинотеатре.

Первый выпуск вышел два года назад. В нём постоянные участники и гости передачи проходили квест в стиле настольной ролевой игры. По данным СМИ, авторами канала «Чикен Карри» стали Григорий Шатохин, Вадим Селезнев и Александр Гудков. Все они работали в команде шоу «Вечерний Ургант».

Ранее Гудков выступил с резкой критикой СВО на Украине. В одной из своих соцсетей комик, который 24 февраля празднует день рождения, написал: «Мне стыдно, что я родился в этот день». Также он выпустил скандальную пародию на песню Шамана «Я русский».

Против проведения военной операции также высказались телеведущий Иван Ургант, режиссёр Кантемир Балагов, исполнители Noize MC (Иван Алексеев) и Сергей Лазарев, актриса Варвара Шмыкова, продюсер Нателла Крапивина и другие.